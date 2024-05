Zé Vaqueiro promete parar de beber e comenta saúde do filho

Com filho mais novo internado na UTI, Zé Vaqueiro detalha que está sempre "ligado em qualquer emergência" que envolva a família

“Quando eu volto para casa, quero dar atenção à minha esposa e meus filhos . Não fico os 57 shows direto. Já tenho datas separadas com intervalos com minha família”, revelou ao site Extra.

Com Arthur, seu filho mais novo, internado novamente na UTI após sofrer uma parada cardíaca, o cantor detalhou que, quando não está viajando para shows, a sua prioridade é estar com a família.

Um dos artistas mais populares da nova geração do piseiro, Zé Vaqueiro tem passado por desafios na vida pessoal.

Zé Vaqueiro é casado com a empresária Ingra Soares desde 2022, com quem tem Daniel, de três anos, e Arthur , de 9 meses.

Filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares nasceu com má formação congênita Crédito: Reprodução/Instagram Filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares nasceu com má formação congênita Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Vaqueiro fará show no São João de Fortaleza 2024

Dono dos hits “Volta comigo BB”, “Meu mel” e “Maravilhosa”, Zé Vaqueiro é uma das atrações no São João de Fortaleza 2024, com apresentação no Aterrinho da Praia de Iracema marcada para o dia 28 de junho.

Com apenas 25 anos de idade, o cantor também revelou ter feito uma promessa de parar de beber, por estar se “afastando dos propósitos”.

“Estou sem beber e pretendo não voltar mais. Eu estava me afastando dos meus propósitos. Eu conversei com Deus e veio forte no meu coração. Foi uma mudança na minha vida e tem significado muito”, comenta.