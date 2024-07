Fagner realiza show inédito no Theatro José de Alencar em julho

Com uma releitura da noite que marcou o início de sua carreira, o cantor Fagner realiza show inédito no TJA, em apresentação única

O cantor Fagner fará uma apresentação única no dia 24 de julho no Theatro José de Alencar, em Fortaleza. Intitulado “1968 - Nada sou”, a venda de ingressos para o show inédito começa a partir desta quinta-feira, 11.

A apresentação pretende fazer uma releitura da noite em que o artista ganhou o IV Festival de Música Cearense, em 1968. Foi naquele ano que Fagner fez sua estreia no evento — considerado importante para a cena musical do Estado na década de 1960.

Mesmo sendo sua estreia, ele venceu o festival e conquistou o prêmio de artista revelação do ano, com a música “Nada Sou”. O show pretende relembrar o marco de início da carreira, trazendo no setlist grandes sucessos da carreira do músico.