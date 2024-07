Rodrigo Simas traz peça inspirada em obra de Shakespeare a Fortaleza

O monólogo acontecerá no próximo final de semana, dos dias 12, 13 e 14, no Teatro Brasil Tropical, inspirado a obra teatral de Shakespeare

Com sessões a partir desta sexta-feira, 12, o monólogo conta com o texto e direção de Ciro Barcelos, além de cenário, adereços e figurinos assinados por Cláudio Tovar.

Ao fim do espetáculo, o ator se despede do palco usando apenas um cinto de castidade, como forma de representar a sexualidade de Hamlet, omitida pela obra de Shakespeare . O figurino de Cláudio Tovar é feito em couro preto, remetendo a uma estética medieval e moderna.

Rodrigo Simas chega em Fortaleza com o espetáculo monólogo "Prazer, Hamlet!" Crédito: Ronaldo Gutierrez / Divulgação Rodrigo Simas chega em Fortaleza com o espetáculo monólogo "Prazer, Hamlet!" Crédito: Ronaldo Gutierrez / Divulgação Rodrigo Simas chega em Fortaleza com o espetáculo monólogo "Prazer, Hamlet!" Crédito: Ronaldo Gutierrez / Divulgação

Em material divulgado à imprensa, Rodrigo comenta: "A exposição é muito relativa, não está necessariamente está ligada à nudez. Não tenho problema com a nudez e acho que a sociedade é que tem. É uma questão religiosa também. Com a criação de tabus e padrões, super valorizam e problematizam a exposição de um corpo".



CONFIRA | Podcast Vidad&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Rodrigo também relembra que a ideia para criação do monólogo surgiu em 2012, quando o ator e o diretor Ciro Barcelos se encontraram no palco do “Dança dos Famosos”, no programa Domingão do Faustão, da Globo.

O ator carioca compartilha: "Ele foi jurado técnico e no final conversamos e ali já havia uma vontade de trabalharmos juntos". E acrescenta: "10 anos depois, eis que sou o seu Hamlet. Que responsabilidade!".



Rodrigo Simas apresenta “Prazer, Hamlet!” em Fortaleza