Cover de Elton John faz show com orquestra em Fortaleza em julho

O cantor britânico Elton John recebe tributo feito pelo maestro Rogério Martins em apresentação com orquestra no Teatro RioMar Fortaleza em julho

Um dos maiores ícones da música pop, o cantor britânico Elton John é homenageado com o tributo “Elton John - Rocketman” no Teatro RioMar Fortaleza em 28 de julho. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 100 no site Uhuu e na bilheteria do estabelecimento.

O show reúne os principais sucessos da carreira de Elton John interpretados pelo maestro e cantor Rogério Martins, que tem timbre parecido com o do artista. Com sua Rocket Band, ele conta com orquestra e coral, recriando concertos marcantes do britânico.

