Paul McCartney volta ao Brasil para shows em outubro; saiba mais

Paul McCartney fará novos shows no Brasil no mês de outubro

O cantor britânico Paul McCartney volta ao Brasil este ano para novos shows no mês de outubro. A informação foi confirmada pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo, que detalhou que o artista fará uma apresentação especial no Allianz Parque, em São Paulo.

O show no estádio paulista está marcado para o dia 15 de outubro e irá comemorar o aniversário de 10 anos da casa do Palmeiras. De acordo com o portal Whiplash, sócios do clube de futebol receberam um e-mail com a pré-venda do show.

Além da apresentação no dia 15, está previsto mais um show em São Paulo e outros dois em Florianópolis, também no mês de outubro.