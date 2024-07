22º Festival Noia abre inscrições gratuitas para mostras de arte

O 22º Noia - Festival do Audiovisual Universitário está com inscrições abertas até o dia 19 de julho, para duas mostras paralelas: a Mostra Multilinguagem e a Mostra NOIA Equalize . As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line no site oficial do festival e do Mapa Cultural do Ceará .

Ao fim, os trabalhos artísticos selecionados irão compor a mostra não-competitiva, que acontecerá no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), entre os dias 21 e 23 de agosto .

As bandas poderão concorrer com qualquer estilo musical, desde que os integrantes estejam inseridos em uma das três regiões: Região Metropolitana de Fortaleza, Região Metropolitana de Sobral e Região do Cariri cearense.



A Mostra acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de agosto, nas cidades de Fortaleza, Crato e Sobral.



Festival Noia chega à 22ª edição



O Noia se trata de um festival universitário, resultado de um projeto da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O programa, que nasceu em 2002, foi idealizado por estudantes que desejavam produzir e divulgar seus filmes em espaços de exibição.



Atualmente, em sua 22ª edição, o Festival NOIA é realizado pela PROPONO Consultoria Cultural e Ministério da Cultura via Lei Rouanet, com patrocínio do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).