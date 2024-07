Show dos Selvagens é anunciado no Férias da PI sem a banda saber

Banda Selvagens à Procura de Lei foi pega de surpresa com anúncio de show no Férias na PI Crédito: Igor de Melo/Divulgação

Gabriel Aragão, integrante da banda Selvagens à Procura de Lei, compartilhou em seu Instagram nesta quinta-feira, 4, um comunicado informando que nem a banda nem ele com seu show solo se apresentarão no "Férias na PI". Na segunda-feira, 1º, a Prefeitura de Fortaleza compartilhou nas redes sociais a realização da segunda edição do evento em 2024 e suas atrações. Entre os nomes, estava a banda cearense que, como dito no comunicado, foi surpreendida com a informação de que se apresentariam no festival. Em conversa com o Vida&Arte, Gabriel Aragão explicou que eles não haviam firmado um acordo para o show, ou foram contatados. Ele só foi descobrir pelo Instagram na noite de segunda-feira, quando foi marcado por fãs na publicação do evento.

Na manhã seguinte, o cantor fez “algumas ligações” para contatar a organização do Férias na PI e entender sobre a apresentação marcada. “Na banda, sou o cara que faz a administração, eu que assino os contratos. Então comecei a entrar em contato com a Secultfor, com todo mundo (que estava organizando)”, explica. VEJA TAMBÉM| Férias na PI: de Iza a Paula Toller, festival acontece este fim de semana Ele afirma ter ficado “meio difícil de entender o que houve”, pois há vários setores e “empresas privadas também envolvidas diretamente na contratação de artistas”.

Selvagens à Procura de Lei: show de banda ou solo? “Mas como não era possível fazer show dos Selvagens no momento, por questões internas, o próprio pessoal que está comandando a contratação de artistas me perguntou se poderia ser meu solo”, continuou Gabriel Aragão. Apesar de ser uma data próxima, o cantor aceitou a proposta. Gabriel já vinha ensaiando sua performance solo para um show que fará na Estação das Artes no dia 18 de julho. Com o acordo firmado, o perfil da Prefeitura fez uma errata na legenda da publicação, afirmando que a apresentação seria apenas do artista. Show solo cancelado também Mas no início da noite de quarta-feira, 3, Gabriel foi informado que “por questões técnicas e de voo não seria possível realizar o show”. “Cara, como assim? Então fiquei surpreso”, expressa. “Não sei o que acontece internamente, porque, como falei, busquei o tempo todo diálogo, tentar entender o que estava acontecendo”, completa. “Confesso que estou sem entender, porque esse tipo de explicação não revela muita coisa”, afirma, relembrando todas as etapas com a organização do evento, desde o anúncio dos Selvagens até a sugestão para o show solo, para um dia depois também ser cancelado. Leia mais Férias em Fortaleza: veja programação infantil do fim de semana

Selvagens no Férias na PI: "um show que não existe" Mas Gabriel fez um pedido para a organização: soltar um comunicado informando que não haveria o show da banda, pois muitos acreditavam que ainda ocorreria. Ele lembra que estava no velório do guitarrista Cristiano Pinho na quinta-feira, 4, e que algumas pessoas comentaram sobre o show desta sexta-feira, 5.

“(Pensei): ‘Preciso fazer um comunicado’. Porque não estava certo, para que os fãs não tivessem uma expectativa frustrada. E para que eu e minha banda também não sejamos, de certa forma, utilizados para atrair um público que está indo para ver a gente, quando na verdade não terá show nenhum”, elabora. O artista defende que o objetivo era ser sincero com os fãs, já que não houve um pronunciamento da organização. “O que fiz foi tentar esclarecer, já que eles se deram essa liberdade de anunciar um show que não existe”, sustenta. LEIA| Amigos se despedem do músico Cristiano Pinho: ‘Guitarman do coração’