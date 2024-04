Novo gestor da Secultfor, Roberto Viana promete diálogo com artistas

Roberto Viana, secretário da Cultura de Fortaleza, concedeu entrevista à Rádio O POVO/CBN Crédito: Reprodução/YouTube O POVO Online

Novo secretário da Cultura de Fortaleza, o músico Roberto Viana prometeu diálogo com a classe artística da capital cearense nos próximos meses de gestão. O tópico foi uma crítica recorrente de artistas da Cidade a Elpídio Nogueira, antecessor de Viana no comando da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). O atual gestor da pasta concedeu entrevista à rádio O POVO/CBN nesta quinta-feira, 11. Ele respondeu a temas como o Festival de Música da Juventude de Fortaleza (do qual foi um dos idealizadores), possibilidades de programação para o Mercado dos Pinhões, previsão de conclusão das obras no entorno do Centro Cultural Belchior (CCBel) e, claro, diálogo com artistas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu sou um homem do diálogo. Acredito que o doutor Elpídio, por conhecê-lo, também sempre foi. Obviamente, pode haver um desafio ou outro, algum problema que a gente não consiga encarar ou atender da melhor forma, mas acho que uma grande virtude de um servidor do povo é de em algum momento entender se há uma autocrítica a fazer. Estou chegando agora e abrindo todos os diálogos com a classe artística”, disse.

Leia também | Embates entre Secultfor e classe artística marcam gestão Nesse sentido, Roberto Viana destacou estar conversando com representantes de diferentes linguagens artísticas, como dança, teatro e artes urbanas. O novo secretário também afirmou que sua gestão terá olhar especial para artistas da periferia de Fortaleza, uma “turma que muitas vezes não é atendida” e “precisa do investimento e amparo público para poder desempenhar seu talento”.



“Sou um agitador cultural, também converso com outros núcleos e garanto que uma coisa que não vai faltar, uma marca na nossa gestão vai ser o diálogo. Conseguir fazer tudo vai ser nosso sonho e desafio maior, mas me comprometo (com o diálogo) e peço que venham dialogar comigo. Apenas assim, juntos, Prefeitura e classe artística, sem divisão, a gente vai conseguir chegar a soluções”, pontuou. Elogios à gestão anterior e desafios à frente Ao ser questionado sobre as principais metas e urgências dos próximos meses de gestão, Roberto Viana ressaltou sua carreira “ligada à cultura” atuando como músico e produtor. Ele também disse que os desafios - apesar de não especificá-los - são “enormes e diários” para uma cidade com o tamanho que Fortaleza apresenta. O novo secretário também exaltou o trabalho de seu antecessor, Elpídio Nogueira, e afirmou que chega à Secultfor “com a casa muito bem arrumada”. Em sua análise, a pasta “passou a ser uma vitrine” dentro da gestão do prefeito Sarto muito pela atuação do ex-secretário e citou entregas recentes de equipamentos, como a Escola Pública de Artes Visuais. | Leia mais | Cultura na gestão Sarto é marcada por recordes negativos de investimentos Além das inaugurações de estruturas, indicou iniciativas de ocupação cultural na Cidade e o pacote de editais com investimento de R$ 31 milhões para este ano. “Estou chegando com muita boa vontade e sangue no olho para poder atender e humildade para conseguir entender os desafios, fazer uma mea culpa e bola para frente para avançarmos nesses desafios”, acrescentou.

Mercado dos Pinhões Outro tópico abordado durante a entrevista com Roberto Viana foi o Mercado dos Pinhões, no Centro de Fortaleza. Questionado sobre possíveis atividades para aumentar a movimentação no espaço, o secretário indicou que há reformas previstas no local e “já recebeu ideias” de ocupação com atividades infantis.