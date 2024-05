Banda da música 'Acorda, Pedrinho' vira tendência nas redes

O grupo musical que viralizou em 2023 com a música "Acorda Pedrinho" lança novo hit chamado "to bem" e dispara nas redes sociais

A banda Jovem Dionísio tem recebido destaque nas redes sociais pelo último single “to bem", que faz parte do álbum "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)", lançado no dia 10 de maio. Após viralizar com "Acorda Pedrinho", eles voltaram a fazer sucesso com uma nova tendência no TikTok e Instagram, na qual pessoas gravam enquanto se arrumam para sair.

A composição usada nos vídeos de curta duração reforça o termo “tô bonitinho” e já viralizou nos aplicativos. “Ah, cê reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho. Já vesti não sei o que e botei meu cabelinho. De frente, tô bonitinho. De lado, tô bonitinho!”, diz o trecho.

A nova música do grupo celebra a alegria de viver, frisando a importância do autocuidado e da capacidade de encontrar felicidade nas pequenas coisas da vida. A letra simples e com um ritmo contagiante, fazem a canção ficar no topo das listas dos streamings, buscando valorizar os momentos de bem-estar e manter uma atitude positiva.