Amigos se despedem do músico Cristiano Pinho: ‘Guitarman do coração’

Nesta quarta-feira, 3, morreu o músico e produtor Cristiano Pinho , reconhecido como um dos guitarristas mais atuantes da cena cearense . O velório ocorre nesta quinta-feira, 4, no Teatro São José, a partir das 7 horas da manhã. A causa da morte do artista não informada pela família.

Já o jornalista e ex-crítico de música do O POVO , Luciano Almeida Filho, descreveu em Cristiano em suas redes sociais como “guitarman do coração”.

“Meu amigo de colégio, meu 'guitarman do coração' partiu! Cristiano Pinho agora vai encontrar Rossé Sabadia nas farras celestiais! Sou seu fã desde dos primeiros shows do Bodega nas festas do Santo Inácio e dos nossos recreios na capela com você e Padinha revezando no violão”, relembra.

O artista Vitoriano Estavel, escreveu que Cristiano foi uma inspiração de vida. “Um salve, meu parceiro querido! Foi muito linda a sua passagem em nossas vidas! Inspiração! Queria ter curtido mais com você várias risadas e sons… Eterna lembrança em nossos corações!”, pontuou.

Freitas Filho, arranjador musical, descreveu Pinho como “gênio da música cearense”. “Um ser humano sem igual, que tive o prazer de aprender muito tocando ao seu lado. Siga em paz Cris!!! Você deixa aqui um legado de música e sensibilidade, que será eterno. Obrigado por tudo!”, escreveu.

Pantico Rocha também homenageou o guitarrista em seu perfil no Instagram: “Eu sabia que um dia isso iria acontecer. Acontece com todos nós! Mas nunca estamos preparados, mesmo que já existam alguns sinais. Hoje perdi um amigo/irmão, meu querido Christiano Pinho. Uma vida inteira tocando juntos! Deus o guarde, meu irmãozinho!”.