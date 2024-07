Ave de Sangria: Empresas reclamam pagamento após show cancelado

Em nota publicada no perfil do Instagram no domingo, 30, a produtora Las Crias Vegan, responsável pela realização do evento, afirmou que o cancelamento se deu por um problema na conta do banco Getnet e que, “ao fazer a transação para passar o valor combinado ao som, toda a quantia ficou congelada , não realizando nenhum tipo de transferência”.

A Tatsom Locação e Audiovisual se pronunciou sobre a situação no sábado, 29, que resultou no cancelamento do Festival Psicodelia . Previsto para ser realizado no Jamrock, na Praia de Iracema, o evento de música contaria com shows das bandas Caixão, Os Rarefeitos, Comodoro e os Tubarões, Aliens.wav e Desert Vultures, além da pernambucana Ave de Sangria .

O empresário detalha que, contratualmente, o pagamento era para ter sido realizado antes da montagem e que tomou conhecimento da ausência do valor no “finalzinho da tarde para noite” do sábado, 29.

Em contato com a Tatsom Locação e Audiovisual, empresa citada como a responsável pela sonorização do Festival Psicodelia , um dos sócios - que pediu para não ser identificado - revelou ao Vida&Arte que “não foi realizado o pagamento do som e também para a equipe da luz”.

“O responsável pelo nosso setor financeiro entrou em contato com a produção do evento, falando que precisaria do comprovante do pagamento para que a gente seguisse com a operação”, explicou o sócio da Tatsom acrescentando que fez uma proposta à produção de pagarem uma parte do valor total.

“Por contrato, eles tinham que ter pago 100% para que o evento pudesse acontecer, mas [na ocasião] foi proposto que pagassem um terço do valor, ou então passassem no cartão, pois a gente disponibiliza uma máquina de cartão de crédito. Para receber esse pagamento, que contratualmente foi acordado, seria uma transferência via boleto bancário, tinha a nota e ele realizaria o pagamento, mas aí o produtor só enrolou”, relembra.

Na publicação do domingo, o Las Crias Vegan, encabeçada por Carlos Alberto, o Karlota, afirmou ter tentado “qualquer tipo de acordo para que o evento continuasse e ninguém fosse prejudicado de forma tão trágica”, dizendo que “os fatores externos foram maiores do que os esforços bem intencionados dos nossos atos”.

O empresário da empresa de sonorização completa: “Ele [o produtor] mandou um print para o nosso setor para mostrar que a conta dele estava sem limite de Pix e não poderia realizar a transferência naquele momento, mas, na verdade o print mostrou que a conta dele estava com saldo insuficiente. Ou seja, ele já estava disposto a dar o calote nas empresas ali”.

Serviços de som, luz e casa de show também não foram pagos para o festival que teria show do Ave Sangria

Citando os outros setores que também não receberam o cachê acertado contratualmente – como iluminação, bar, bandas e local –, o sócio administrador da Tatsom Locação e Audiovisual comenta que irá reaver o valor acordado em contrato na Justiça.

E conclui: “Estamos vendo também a questão do que ele falou [da tentativa de manter o festival], que é uma acusação falsa. Isso que ele falou meio que insinuou que fomos intransigentes. Na verdade, não foi, ele simplesmente queria dar um calote e não buscou nenhuma solução para que o evento acontecesse”.