Spotify anuncia show em homenagem a Marília Mendonça em São Paulo

Para celebrar a Rainha da Sofrência, a plataforma de músicas Spotify promove evento "This Is Marília Mendonça", em São Paulo

O Spotify anunciou nesta segunda-feira, 1º de julho, que promoverá um grande evento em homenagem à Marília Mendonça, que faleceu em 5 de novembro de 2021. Intitulado “This Is Marília Mendonça”, a festa promete ser o maior evento global da plataforma.

O show, que ocorre no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, é uma celebração à Rainha da Sofrência, que foi a artista mais ouvida da história do Spotify no Brasil e foi a única a ser a mais ouvida por três anos. Além disso, Marília Mendonça foi a primeira artista brasileira a alcançar mais de 10 bilhões de streams.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A programação do evento e os artistas convidados ainda serão divulgados pelo Spotify.