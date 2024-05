Marília Mendonça atinge marco de 10 bilhões de streams no Spotify

Marília Mendonça (1995 - 2021) segue fazendo história na música e se tornou a primeira artista brasileira a alcançar 10 bilhões de streams no Spotify. A informação foi compartilhada nas redes sociais da plataforma no último sábado, 20.

“O legado dela será eterno e as músicas jamais deixarão de ser cantadas”, dizia a legenda da publicação no X (Twitter).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O legado dela será eterno e as músicas JAMAIS deixarão de ser cantadas. @MariliaMReal acabou de se tornar a primeira artista brasileira a bater a marca de 10 bilhões de streams no Spotify. pic.twitter.com/BKeSIiRE4Z

No ano passado, o Spotify divulgou que Marília Mendonça estava no Top 5 de artistas da plataforma mais escutados no Brasil, ocupando a 4ª posição. Já no “Top Artistas do Brasil”, ela apareceu em 1º lugar.

A Rainha da Sofrência também apareceu no ranking de músicas mais tocadas no País. A versão de “Leão” com o rapper Xamã, foi a segunda canção mais ouvida do Brasil em 2023 no site.