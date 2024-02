Família de Marília Mendonça decide processar ex-cover da artista

Em nota divulgada à imprensa, o irmão de Marília, João Gustavo, enfatizou que a família não se opõe a homenagens à memória da cantora, mas ressaltou a importância de obter autorização para o uso da imagem e da marca de Marília Mendonça.

Ele citou exemplos de outras cantoras que atuam como covers da artista e que obtiveram permissão da família para fazê-lo.



“Um dos principais legados deixados por Marília Mendonça foram os diversos fãs apaixonados, geralmente representados por uma central de fãs, o conhecido 'rebanho'. A maioria desses fãs possuem uma relação muito próxima com a família, e a D. Ruth os tem cada um como um pedaço da história de Marília”, iniciou em nota.

"Cover" de Marília Mendonça estaria ameaçando fãs da cantora

Também foi ressaltado que Dona Ruth "jamais permitirá" que os fãs de sua filha sejam ameaçados ou desrespeitados, assim como vinha ocorrendo por parte de Lorena Alexandre que, não satisfeita, também passou a intimidá-los e ameaçá-los.

Por fim, a nota destacou que o caso será levado para os meios jurídicos. "Ressalta-se que as medidas legais já estão sendo tomadas e todas as tratativas acerca do assunto serão tomadas no próprio processo", completou.