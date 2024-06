For Rainbow termina com drama e glamour da cultura Ballroom

The Ball - Filme em competição do 18º For Rainbow Crédito: Divulgação/For Rainbow

"Para fazer parte desse estilo de vida, você precisa lidar com o fato de estar perdendo e com o fato de estar vencendo" – é assim que a cultura festiva da Cena Ballroom é apresentada por um dos entrevistados em "The Ball", documentário de Malgorzata Saniewska que encerrou as exibições do 18º For Rainbow na noite desta quinta-feira, 27, no Cinema do Dragão. Relacionado | For Rainbow: 'Fumaça Embaixo D'água' não disfarça sua paixão artificial É envolvente, suponho que principalmente para quem não seja tão familiar, que o filme dedique uma recorrência para narrar o conceito formal das festas, falando das várias categorias, das regras do desfile, das casas e da dança, da composição dos jurados e o respeito aos temas. Uma série de diretrizes que, no fim das contas, são grandes celebrações da vida. A maior parte do documentário, porém, está ao redor – para além das competições e rivalidades, no afeto e na resistência que mantêm viva essa cultura urbana há tantos anos na integração da comunidade queer, liderada especialmente por pessoas negras.

“Antes da Madonna havia ballroom”, diz a sinopse oficial do filme em referência ao impacto da canção “Vogue” da cantora pop nos anos 1990, mas para reforçar a celebração da origem de raça e gênero desse movimento underground. Em 2022, a inspiração na house music do álbum "Renaissance" da Beyonce partia do mesmo propósito para honrar o passado, mas de olho no futuro. 18º For Rainbow: Mostra Cearense celebra fugas e liberdades The Ball - Filme em competição do 18º For Rainbow Crédito: Divulgação/For Rainbow Apesar do seu formato tradicional e bastante burocrático, é interessante que o filme não se contente com o cenário das boates, preferindo filmar o contexto dessas pessoas também fora daquele espaço, nas suas vidas pessoais com glórias e dificuldades. Há cenas nas ruas e praças, no carro, no hospital, em casa, além de resgatar vídeos e imagens de arquivo para contextualizar também as violências que continuam enfrentando e resistindo.