18º For Rainbow: filme dá novas vidas ao Orlando de Virgínia Woolf

Questionando as fronteiras de gênero e identidade, documentário de Paul B. Preciado convida pessoas trans para encarar a discussão sobre direitos sociais e políticos

“Se você me escreveu antes de eu nascer, escrevo esta carta para você morta” – é com essa frase que Paul B. Preciado apresenta a relação entre o olhar moderno sobre corpos trans como o seu e "Orlando: uma Biografia", livro de Virgínia Wolf publicado em 1928 – a história gira em torno de Orlando, um aristocrata do século XVI que, de repente, acorda mulher, ruptura na narrativa literária que influenciou várias discussões sobre gênero e identidade.

Com título em referência a um olhar longe da fábula, "Orlando, Minha Biografia Política" foi o último filme exibido neste domingo, 23, no 18º For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero.

Filósofo, arquiteto e escritor, Preciado é autor de livros, ensaios e artigos que investigam diferentes percepções da teoria queer, olhando para a forma como a quebra do binarismo entre homem e mulher representa uma ação necessariamente política.