Má Dame e Zudizilla realizam show solidário no Férias no Dragão

Artistas Má Dame e Zudizilla se apresentam em show solidário no Anfiteatro Dragão do Mar Crédito: Foto: Tainá Cavalcante / Noelia Nájera e Guile Farias

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura acaba de divulgar as novas atrações que participarão da programação do "Férias no Dragão", no mês de julho. O gaúcho Zudzilla e a cearense Má Dame apresentarão os seus mais recentes projetos musicais no sábado, 13 de julho, no Anfiteatro Sérgio Motta. A entrada para o evento, que iniciará às 19h30min com o show da Má Dame, será feita mediante a doação de 1kg de alimentos não perecíveis, exceto sal. Os alimentos recolhidos serão destinados ao programa Ceará Sem Fome, integrando a campanha "Ingresso Solidário". A iniciativa tem como intuito promover a arrecadação de alimentos nos eventos realizados pela Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Ceará.

As doações serão focadas para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, com a distribuição de cestas básicas. Este ano, o Ceará Sem Fome já recolheu mais de 10 toneladas de alimento. Saiba mais sobre as atrações do Férias no Dragão Má Dame Abrindo a noite de apresentações voltadas para celebração do rap nacional, Má Dame se apresenta, às 19h30min, com o seu show "Codinome Rosatômica". A apresentação trará diversos elementos da cultura hip hop, como artes visuais, danças break e DJ. Além disso, serão contemplados momentos de reflexão poética e do famoso "passin do reggae".