Com humor e horror, série cearense tem pré-estreia no For Rainbow

Rimando com a celebração do humor cearense na noite anterior, a projeção evocou risadas soltas na plateia preenchida com grande parte da equipe. A trama gira em torno de Odete e Joelson, um casal apaixonado que tem seu amor ameaçado pela mãe da jovem que planeja casar sua filha com o prefeito da cidade. A trama de aparência convencional, porém, resgata até os mortos para elaborar sua tragicomédia sanguinária à espelho das assustadoras lendas urbanas.

Na tarde deste sábado, 22, o Cinema do Dragão recebeu a primeira sessão do 18º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero. Fora de competição, foram exibidos os quatro primeiros episódios de “Trago a Pessoa Amada” , série dirigida por Vitã e produzida no Ceará.

Por conta da criação caricatural de todos os personagens e pela ambientação numa cidade fictícia que parece ficar no interior, a obra nos leva quase que imediatamente ao tom do “Cine Holliúdy”, de 2012, quando a saga de Halder Gomes ainda tinha seu frescor e graça espontânea. Diante dessa harmonia tão próxima de nós, evocando atores e atrizes bem presentes na cena do cinema e do teatro de Fortaleza, a diretora Vitã conta como foi vir do Rio de Janeiro e dar vida ao projeto aqui.

Com grande equipe cearense, "Trago a Pessoa Amada" teve seus primeiros quatro episódios exibidos pela primeira vez na 18ª edição do Festival For Rainbow Crédito: Irene Bandeira/Divulgação

“Tivemos uma sala de roteiro bem heterogênea durante a pandemia. Quando chegamos para filmar com a equipe a gente foi se conhecendo enquanto fazíamos, e eu senti que era uma família que já existia, que era uma comunidade muito forte e muito profissional daqui”, comenta. O projeto surgiu em 2010 como curta de animação na Universidade Federal Fluminense (UFF), local onde Vitã estudou cinema e trabalhou nas equipes de roteiro, fotografia e produção do filme.

Em 2019, já em contato com os produtores Victor Costa Lopes e Luciana Vieira, a ideia de adaptação para o formato de série ganhou sobrevida quando foram contemplados com um edital da Agência Nacional do Cinema (Ancine) em parceria com a Prime Box Brazil. Diante de todas as negações no apoio à classe artística por parte do governo federal à época, de Jair Bolsonaro, e da pandemia logo em seguida, a produção foi estendida até a pré-estreia que aconteceu no 18º For Rainbow.

Bares, amores e um fantasma lésbico

Entre Odete, que sonha com o amor perfeito, e Alencar, o milionário que sonha em se casar com a jovem, a trama dedica ótimos momentos em um terceiro núcleo: o bar Viva Zapata, ocupado pelas Travas Elétricas, que tem seu terreno constantemente ameaçado pela construção de um grande empreendimento. Dividindo o espaço com um “fantasma lésbico”, as moradoras resistem contra a venda, mas tudo vira do avesso quando o destino coloca Joelson no caminho delas.

Baseando-se até em narrativas novelescas tão familiares ao público brasileiro, “Trago a Pessoa Amada” também tem um forte apelo popular pela inserção de números musicais cômicos e dramáticos. Além de Getúlio Abelha que, claro, contribui com suas próprias composições, há apresentações do grupo fictício composto com sinergia por Stefany Mendes, Souma e Aryan Silveira, e um momento belíssimo em que Muriel Cruz, a Mumutante, está cantando no bar com um olhar enigmático.

O elenco conta com nomes conhecidos no Ceará como Fabíola Líper, Joca Andrade, Layla Sah, Denis Lacerda – autor da Deydianne Piaf, uma das apresentadoras do For Rainbow –, entre tantos outros. A atriz, bailarina e diretora Ecila Meneses, que interpreta a mãe, vive seu primeiro papel de uma série. “Eu tinha feito cinema com Rosemberg Cariry em ‘Corisco e Dadá’, mas minha ação prioritária foi teatro. Na série houve uma grande doação de todas as partes, foi maravilhoso”, declarou. As participações especiais também têm seus momentos marcantes de humor, como Noá Bonoba e Patrícia Dawson que interpretam jornalistas de televisão.