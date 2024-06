18º Festival For Rainbow: veja filmes selecionados para mostras

Marcado para acontecer em junho, festival For Rainbow divulga filmes selecionados para competir em suas mostras competitivas

Entre os dias 21 e 28 de junho, acontece em Fortaleza o festival For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero . Nesta segunda-feira, 10, foram divulgados os filmes que concorrem aos prêmios da competição.

Também como filme convidado, está "Diário de Primavera", obra que discute sobre as questões do corpo vinculadas a preconceitos, estética e obesidade no mundo contemporâneo.

18º Festival For Rainbow