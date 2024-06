18º For Rainbow: Mostra Cearense celebra fugas e liberdades

Crédito: Divulgação/Festival For Rainbow

Com pouco mais de 2h30min de duração, a sessão apresentou filmes bem díspares em relação aos contextos em que foram produzidos, captados e finalizados, reunindo obras experimentais, algumas caseiras, e outras com recursos mais elaborados, como locações externas e técnicas de animação.

Em formato pouco confortável, o 18º For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero reuniu todos os filmes da Mostra Cearense numa única sessão na tarde do último domingo, 23, exibindo 12 curtas-metragens em sequência, sem intervalos ou debates.

Ella Monstra, diretora do filme "Kila & Mauna", celebrou a produção de cineastas trans que “floresce cada vez mais”, aproveitando também para ressaltar a importância das escolas públicas de cinema na promoção dessa diversidade.

Seu filme trouxe Muriel Cruz – a Mumutante – mais uma vez à tela do Cinema do Dragão, um dia após sua participação especial na série “Trago a Pessoa Amada”. No filme, sua personagem está em busca de uma amiga desaparecida que também vai levá-la a uma caminhada inesperada, e nós mergulhamos nos cenários reluzentes como num sonho, sensação em que a fotografia opaca e a trilha sonora agem em sintonia.