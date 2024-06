Morre Tânia Araújo, professora, cantora e compositora cearense

Morreu no último sábado, 22, Tânia Barbosa Cabral de Araújo, professora aposentada do Departamento de Economia Doméstica da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela se tornou docente do curso no fim da década de 1960, após a criação dele.

Além de professora, Tânia era cantora e compositora, e integrou os grupos “Pessoal do Ceará” e “Massafeira Livre” — compondo ao lado de nomes Belchior e Rodger Rogério. Ambos os movimentos artísticos levaram o nome da cearense à região Sul do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi também uma das fundadoras do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC), no qual integrou a primeira Diretoria entre os anos de 1980 a 1982.