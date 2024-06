Ian McKellen agradece apoio e fala sobre saúde após cair de palco

Ian McKellen está bem após cair do palco durante peça de teatro; ator britânico de 85 anos de idade se desequilibrou ainda no início da apresentação

O ator Ian McKellen falou pela primeira vez após cair do palco em um teatro em Londres, na Inglaterra. Com 85 anos de idade, o artista tranquilizou os fãs e afirmou que está “bem” e se recuperando.

“Me garantiram que a minha recuperação será completa e rápida, e estou ansioso para voltar ao trabalho”, comentou o intérprete do Magneto, na franquia de filmes do “X-Men”, em publicação no seu perfil do X (Twitter).

Na segunda-feira, 17, Ian McKellen caiu do palco do Teatro Noël Coward durante a apresentação do espetáculo “Player Kings”, baseado no texto de Shakespeare. De acordo com a imprensa britânica, espectadores da peça detalharam que o ator se desequilibrou e caiu ainda no primeiro ato.