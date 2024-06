Cantor Ronald Antonucci, da dupla Os Vips, morre em São Paulo

O cantor Ronald Antonucci, conhecido por fazer parte da dupla Os Vips na década de 1960, faleceu neste sábado, 22. A informação foi confirmada pelo sobrinho do cantor, o fotógrafo Bruno Antonucci, no Instagram.

“Saber que meu tio Ronald nos deixou é triste, mas quero pensar que ele e meu pai estão juntos cantando em outros palcos, lá do outro lado. Te amo, Roninha. Cuida da gente daí de cima com o meu pai”, disse bruno na noite de sábado, 22.

Sucesso nacional

Ronald ganhou grande sucesso no cenário nacional da música dos anos 1960 quando formou dupla com o irmão caçula Márcio Augusto Antonucci, pai de Bruno, que faleceu em janeiro de 2014. Os dois eram conhecidos como Os Vips e faziam parte do movimento cultural Jovem Guarda no Brasil.