Docentes das universidades federais do CE aceitam proposta do Governo após dois meses em greve

O movimento paredista, contudo, só será encerrado após a assinatura do acordo com o Governo Federal

Em assembleia realizada na manhã desta sexta-feira, 21, docentes da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) decidiram pela saída coletiva e mobilizada da greve, vinculada à assinatura do acordo com o Governo Federal. Somente após esta etapa, que deve ser realizada em julho, o movimento paredista, deflagrado em abril, será encerrado.

A decisão dos membros do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc) ocorre após professores e técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e da Universidade Estadual do Ceará (Uece) aceitarem as propostas apresentadas pelo Governo Federal.

A iniciativa será encaminhada ao Comando Nacional de Greve (CNG) do Sindicato Nacional (Andes), que representa a categoria nas negociações com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Após a assinatura do acordo com o Governo, a Reitoria da UFC convocará o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) para definir o novo Calendário Universitário.