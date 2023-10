Irmã e amigo de Belchior revelam lado pessoal do músico em biografia

"Antonio Carlos Belchior - Biografia" conta momentos da intimidade da família Belchior, as subjetividades que circundavam a personalidade do músico e de onde vem a inspiração de muitas das composições

Antônio Carlos Belchior — que não era Fontenele, nem Fernandes, no livro de registro — foi um observador da vida e das pessoas que passaram por ele. Um leitor voraz de gosto diversificado, encantado por Monteiro Lobato, João Cabral de Melo Neto, Júlio Verne e Dante de Alighieri. Um músico influenciado pelas emboladas dos repentistas, pelo regionalismo de Luís Gonzaga e de Jackson do Pandeiro, mas que também foi impactado por ritmos latinos e pela erudição da música clássica.

A trajetória do Toin Carlos de Dona Dolores, passando pelo Frei Francisco Antônio de Sobral, pelo Belxiór na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Fortaleza (UFC) até chegar aos palcos em que pisou o aclamado Belchior é contada em nova biografia escrita pela irmã do artista Ângela Belchior e o advogado e amigo Estevão Zizzi. O livro "Antonio Carlos Belchior - Biografia" está em fase de pré-venda na internet , mas ainda deve ter um lançamento oficial em São Paulo.

A obra de Belchior é um retrato de sua genialidade: múltipla e imprevisível. Nascido pela mesma parteira que Renato Aragão, em Sobral, o cantor e compositor sempre deu pistas de que não era uma pessoa atraída pelo comum. Fruto de um casamento com muitos filhos, se distinguiu pelo humor e inteligência perspicazes.

Lado pessoal de Belchior é ressaltado em biografia, que deve ganhar volume dois em breve; na imagem, foto do acervo pessoal de Tota, artista plástico e ex-produtor do cantor Crédito: Fábio Lima/O POVO

O Belchior de "fora dos palcos"

Ângela Belchior conta muitos dos episódios vividos no seio da família de Dona Dolores e Seu Otávio no livro. Entre eles, fala do processo de criação de “Paralelas”, do qual afirma ter participado ainda criança, trocando bilhetes e versos com Belchior.

“Ele gostava de conversar com a gente, saber o que a gente pensava. Eu queria com esse livro demonstrar para o público quem ele era, como era a vida dele dentro de casa, com os amigos, como ele catava as energias para fazer suas canções”, afirma.



A irmã diz que Belchior construiu uma obra com referências sólidas, que faz com que suas músicas sejam sempre atuais. “Na música ‘Como nossos pais’, por exemplo, ele diz para que as pessoas não repitam os mesmos erros, mostrando a indignação de uma geração. Era uma revolta, no bom sentido, para a gente não fazer coisas que não tiveram efeito. A sociedade se sente próxima, compreendida por ele, que, inclusive, dizia em uma canção ‘eu sou como você que me ouve agora’”, afirma.