Ana Maria fala sobre paixão por videogames: 'Você limpa a cabeça'

Ela relembrou que na época que Pedro, seu filho, era uma criança, pedia para ele ajudar a passar de uma fase difícil do jogo que estava jogando no momento. “Eu gritava ‘Pedrooo’ e ele vinha passar do chefão para mim”, memorou.

Dona de vários consoles, ela comentou sobre a visão da sociedade sobre videogames, afirmando conversar com outras mães sobre. “Hoje em dia existe uma fobia com relação ao videogame , tem mães que não gostam”, começou.

Apesar do amor de Ana Maria pelo videogame, ela revelou que vem jogando pouco. “Estou trabalhando mais do que devia”, disse, acrescentando que se envolve bastante no trabalho por gostar do que faz.