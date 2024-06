Casamento às Cegas Brasil: quais casais ainda estão juntos depois do programa

Homens e mulheres se reúnem no programa com a esperança de encontrar um parceiro para o resto da vida; veja quem conseguiu

Em busca de um relacionamento sério, os participantes podem ficar até 10 dias conversando com um par de sua escolha em cápsulas, as quais não permitem que eles se vejam.

A quarta temporada do programa Casamento às Cegas: Brasil estreou na Netflix no dia 19 de junho. O reality é baseado na versão original americana e apresentado pelo casal Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Só na primeira temporada, o programa, apresentado pela Netflix como "um experimento social", conseguiu reunir 10 casais. Nas duas temporadas seguintes esse número foi aumentando e mais casais trocaram alianças no episódio final do reality. Apesar disso, apenas três pares permanecem casados até hoje.

No dia do casamento, os noivos realizam cerimônias de casamento e tomam no altar a decisão final sobre se separar ou casar, respondendo à pergunta "O amor é cego?". Veja o que aconteceu com os casais de Casamento às Cegas Brasil.

Nesse período odos conhecem as famílias dos seus parceiros e exploram as condições de vida dos seus parceiros.

Casamento às Cegas Brasil: Nanda e Mack

Nanda e Mack ficaram noivos apenas no episódio final, mas casaram e já têm um filho Crédito: Reprodução / Instagram

Durante a primeira temporada do reality 'Casamento às Cegas', da Netflix, Nanda ficou dividida entre Thiago Rocha e Mack Alves, mas acabou aceitando o pedido de casamento do primeiro. Mesmo com os comentários machistas feitos pelo paraquedista durante a convivência, ainda no programa, os dois subiram ao altar.

No reencontro dos participantes foi revelado que a relação não durou muito e o público foi surpreendido com a notícia de que Nanda Terra e Mack estavam juntos. O rapaz ainda pediu a namorada em casamento no fim do episódio especial. Eles continuam casados e têm um filho, Ben, nascido em 2022.

Casamento às Cegas Brasil: Maria e Menandro

O casal Maria e Menandro causou polêmica por rumores que se conheciam antes do reality, o que foi negado pelos dois Crédito: Reprodução / Netflix

Um dos casais mais queridos terceira da edição, Maria e Menandro continuam juntos. No episódio de reencontro os dois não esconderam a felicidade ao falar sobre a vida de casado.

Nas redes sociais, teceram inúmeros elogios um ao outro, deixando claro que o matrimônio está correndo bem.