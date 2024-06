Artistas comentam legado de Regina Passos para a dança no Ceará

Artistas falam sobre relevância do pioneirismo de Regina Passos sobre a dança clássica no Ceará e como ela impactou gerações distintas

Atualmente, só as academias que levam o nome de Tereza e Vera seguem ativas. “Cada uma delas deu continuidade ao legado de Regina, que tem esse pioneirismo ao trazer as danças cênicas, o balé, jazz e sapateado, para Fortaleza, ao lado de Hugo Bianchi”, pontua Ernesto Gadelha, professor da academia Tereza Passos.

“O que permanece para hoje é justamente essa herança artística perpassada da mãe para as filhas, que transmitiram às suas filhas e às sobrinhas também”, destaca Gadelha, que é graduado em Dança pela Universidade Federal do Ceará.

“E é interessante que é algo presente até mesmo na lá na (academia) Tereza Passos, onde alunas fizeram aula com a Regina ou com a Tereza e levam suas filhas para estudarem dança lá e assim sucessivamente. Tem muito essa sensação de dançar em família”, salienta Ernesto, que começou sua carreira na dança no Ballet Mônica Luiza, mas nunca chegou a ter contato diretamente com Regina.

Tallita Furtado, também professora da Academia Tereza Passos, enfatiza a relação afetuosa e próxima presente na instituição. “Nós da academia Tereza Passos, costumamos nos chamar de família TP. Mantendo o amor, carinho, respeito, responsabilidade para com nossos alunos”, afirma.

“Um legado que se replica entre elas. Tereza, filha de dona Regina, é uma mulher maravilhosa. Atenciosa, gentil, delicada e ao mesmo tempo uma professora exigente, rigorosa. Acredito que tenha puxado à sua mãe”, diz Furtado.