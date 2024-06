Morre Wanderley Tribeck, intérprete do palhaço Bozo, aos 73 anos

Conhecido como Wandeko Pipoca , o ator iniciou sua trajetória no final da década de 1970. Nascido na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, Wandeko viveu o palhaço Bozo entre os anos de 1979 e 1985 .

“Hoje, às 23 horas, meu pai faleceu. Ele teve um infarto e perdeu a vida. O momento é muito triste. O momento é delicado. Quero pedir para todo mundo me mandar forças”, disse Wanderley Tribeck Júnior, filho do ator em publicação nas redes sociais.

Morreu na terça-feira, 18, o ator e comediante Wanderley Tribeck aos 73 anos de idade. De acordo com o filho do artista gaúcho, Wanderley estava em sua casa localizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, quando sofreu um infarto na noite de ontem.

Conhecido como Wandeko Pipoca, o ator Wanderley Tribeck morreu aos 73 anos; comediante foi o primeiro intérprete do palhaço Bozo Crédito: SBT/Reprodução

Como primeiro intérprete do palhaço no Brasil, Wanderley contribuiu para o legado do personagem, que chegou a ser vivido por outros 10 artistas até os anos 1990. Após o sucesso com Bozo, o ator gaúcho deu vida ao palhaço Pipo.

Membro da Assembleia de Deus de Criciúma, em Santa Catarina, Wanderley Tribeck atuava como pastor evangélico. Em 2023, lançou sua autobiografia “Da Morte para a Vida”, no qual relembra a carreira como Bozo até a conversão à religião evangélica.