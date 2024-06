Morre coreógrafa Regina Passos, referência na dança, aos 101 anos

Autora da biografia sobre Regina Passos, a jornalista Amanda Queirós afirma que “não tem como pensar em como a dança do Ceará estaria hoje” sem a coreógrafa. A biógrafa aponta, além do pioneirismo, “uma força de vontade de Regina Passos de escrever a própria história” e na dança encontrou uma forma de sustentar a família.

Regina dirigiu mais de 50 festivais de dança clássica no Theatro José de Alencar, levou o balé para as TVs locais, contribuiu para impulsionar a profissão e o ensino da dança na Capital. Por quase 50 anos esteve à frente da Academia de Balé Regina Passos.

“Aos 30 anos, com cinco filhos, saiu para estudar balé no Rio de Janeiro por três meses e começou a dar aula em Fortaleza. Quando pensamos em uma formação em dança hoje, você não pode se dizer formado em dança com menos de sete ou oito anos (pensando na formação clássica). É fantástico pensar que com três meses de balé - claro, não foram só esses três meses, ela sempre buscou essa formação - ela formou uma geração inteira da dança no Ceará”, indica Amanda.



Talento, pois, repassado para a família. A jornalista cita a influência nas filhas Cláudia Borges e Tereza e Vera Passos, com academias de danças e referências da dança moderna, jazz, sapato e ballet. “Cada uma a sua maneira contribuiu com um ‘tijolinho’ para a dança no Ceará”, aponta Amanda Queirós, que foi aluna da Academia de Ballet Regina Passos de 1989 a 2009.

Para Queirós, Regina Passos foi importante também ao trazer ao Estado profissionais de renome, como Jane Blaut. “O legado que ela deixa para a dança no Ceará é de que uma paixão move muita coisa. Uma paixão pela dança e o desejo de viver disso mobilizaram uma família inteira e milhares de alunos que passaram por sua escola por mais de 50 anos. Mesmo diante de todas as dificuldades, vale a pena enfrentá-las para fazer sua arte e para viver daquilo que se quer”, afirma.