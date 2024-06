Ator Ian McKellen cai de palco durante apresentação em Londres

Conhecido por seu papel como Magneto nos filmes de X-Men, o ator Ian McKellen caiu do palco de um teatro em que se apresentava em Londres

Ian estava atuando no espetáculo “Player Kings”, uma adaptação de “Henrique IV” de Shakespeare , quando caiu. Segundo alguns espectadores ouvidos pela imprensa, ele perdeu o equilíbrio , que resultou na queda, e gritou de dor.

Conhecido por seus papéis no cinema como Gandalf, de “O Senhor do Anéis”, e Magneto, nos filmes de “X-Men”, o ator foi primeiramente atendido pela equipe do Teatro Noël Coward, onde se apresentava, e levado em seguida para um hospital.

À imprensa, um porta-voz do equipamento afirmou que ele estava bem e que sua recuperação seria rápida. A apresentação do espetáculo que aconteceria nesta terça-feira, 18, foi cancelada. Outras informações detalhas sobre o estado de saúde de Ian McKellen não foram divulgadas.