Atriz de Rochelle, de 'Todo Mundo Odeia o Chris', vem a Fortaleza

A atriz Tichina Arnold, conhecida por interpretar Rochelle no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", é uma das atrações confirmadas para o Sana 2024. A artista encontrará o público cearense em palestra do dia 14 de junho. É a primeira vez que a norte-americana participa de evento do gênero no Brasil.

Além de viver a matriarca do seriado de comédia, Tichina Arnold tem no currículo obras como as sitcons "Happily Divorced" (que ficou no ar entre 2011 e 2013) e mais recentemente "The Neighborhood" (2018-presente). Ela também participou do filme de terror "A Hora da Sua Morte" (2019).

Em entrevista ao colunista Wanderson Trindade do O POVO, Daniel Braga, diretor do evento, celebrou a presença da intérprete da mãe do Chris. "Tichina será a primeira mulher negra e afroamericana a participar do evento. Rochelle, a personagem interpretada por ela em 'Todo Mundo Odeia o Chris', é uma mulher forte, icônica e que se conecta com o público de forma única. Além disso, Tichina está em alta nas redes sociais com suas entrevistas em talk shows nos Estados Unidos, o que aumenta ainda mais a expectativa para sua presença no Sana", pontua.