Filme cearense é selecionado para Mostra de Cinema de Ouro Preto

O curta-metragem do cineasta mostra uma sequência de formatos que vão se misturando de forma fluída, formando novas formas e utiliza a técnica do " stop-motion " em seu formato.

O curta-metragem "Fluxos", de Diego Akel está disponível para ser assistido online, no site do Vimeo.

Saiba mais sobre a 19ª Mostra de Cinema de Ouro Preto



Os seis dias de programação serão totalmente gratuitos e contará com mais de 32 sessões de cinema com exibições para todas as idades, em dois cinemas instalados especialmente para o evento: o "Cine-Praça", ao ar livre na Praça Tiradentes, e o "Cine-Teatro", no Centro de Convenções da cidade.



Para além das sessões de cinema, as atividades oferecidas pelo festival incluem debates, masterclasses, rodas de conversas, oficinas, atrações musicais e mais.



18º Festival For Rainbow: veja filmes selecionados para mostras



A programação audiovisual do evento contemplará 153 filmes em pré-estreias e mostras temáticas (são 15 longas, 1 média e 122 curtas-metragens).

Além do Brasil, seis outros países participarão da Mostra, são eles: Angola, Argentina, Benin, Colômbia, França e Portugal. Além disso, 18 estados brasileiros serão contemplados ao todo.