Disney+: Isis Valverde e Júlio Andrade estrelam 'Maria e o Cangaço'

Durante a apresentação do “Novo Disney+”, na terça-feira, 4, no Teatro Copacabana Palace do Rio de Janeiro, o serviço de streaming anunciou “Maria e o Cangaço”, nova produção nacional protagonizada por Isis Valverde e Júlio Andrade.

Além da dupla de artistas, a produção conta com elenco principal formado por Rômulo Braga, Mohana Uchôa, Jorge Paz, Chandelly Braz e grandes nomes da atuação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com direção de Sérgio Machado, Thalita Rubio e Adrian Tejido, a série abordará a história de Maria Bonita e Lampião, com foco na importância da companheira do cangaceiro, dentro do bando. “Maria e o Cangaço” ainda não possui data de estreia confirmada.