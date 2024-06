Globo não transmitirá mais o Festival de Parintins; saiba motivo

Festival de Parintins ganhou ainda mais destaque neste ano devido à participação de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, no BBB 24 Crédito: Aguilar Abecassis/Divulgação

Após ter anunciado no início de maio a transmissão do Festival de Parintins em 2024, a Globo comunicou que não exibirá mais a tradicional festa realizada no Amazonas. O motivo foi a falta de acordo com a "detentora dos direitos de exibição do evento". Neste ano, o Festival de Parintins ocorre nos dias 28, 29 e 30 de junho. A informação foi divulgada pela empresa na noite da última quinta-feira, 13. "A Globo continua interessada em exibir nas suas diversas plataformas, para todo o Brasil e para o mundo, a festa do folclore dos povos da floresta e manterá sua cobertura do jornalismo local e nacional do evento", afirmou em nota.