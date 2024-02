Globo inícia negociação para transmitir Festival de Parintins

Globo está em processo inicial para transmissão do Festival de Parintins Crédito: Reprodução/Aguilar Abecassis

A Rede Globo manifestou o desejo de transmitir o Festival de Parintins após a curiosidade do público crescer em torno da festa por causa da participante do BBB 24, Isabelle Nogueira. Segundo informações da F5 (Folha de S. Paulo), as conversas para a exibição em rede nacional iniciaram nesta semana. Os executivos do grupo de comunicação no Rio de Janeiro entraram em contato com os responsáveis do evento, que representam os bois Garantido e Caprichoso, e foram informados que já existe uma conversa com a afiliada da emissora no Amazonas, a Rede Amazônica, para a transmissão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma reunião entre os representantes da Globo no Rio e os responsáveis pelo festival deve ser marcada ainda para este mês de fevereiro, de acordo com os planos revelados pelo jornalista Gabriel Vaquer.