Bruno Mars anuncia show extra em SP em apoio ao Rio Grande do Sul

Bruno Mars fará show beneficente em São Paulo para arrecadar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O cantor Bruno Mars anunciou mais uma apresentação no Brasil. Com shows marcados para ocorrer nos meses de outubro e novembro deste ano em cinco cidades, o músico adicionou um show extra em São Paulo.

Prevista para ser realizada no dia 1º de outubro, a nova data na capital paulista, no entanto, não terá ingressos à venda. O show será beneficente, com arrecadação de doações que serão direcionadas ao Rio Grande do Sul.

A novidade foi divulgada nesta quinta-feira, 13, e conta com apoio da Budweiser e Ação da Cidadania. A cada R$50 doado no site da ONG, o consumidor concorre a 1 par de ingressos para o novo show de Bruno Mars.