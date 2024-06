Compositora de Luísa Sonza e Baco Exu do Blues anuncia álbum

Intitulado de “Ava, a produção aborda o processo de cura da artista paulista, que viveu um relacionamento abusivo . “Tudo isso porque passei por um relacionamento muito violento quando tinha apenas 19 anos. Acabei enfrentando um encontro cruel com a realidade, mas precisamos aprender a lidar com isso, não é verdade?”, revela Aísha.

Conheça Aísha

A relação de Aísha com a música começou ainda na infância. “Não sei exatamente quando eu comecei a cantar, mas perceberam na igreja, nos corais que eu cantava de forma confortável, era afinada”, conta a artista, que além de compor para Luísa Sonza, já escreveu para Baco Exu do Blues e o acompanha em turnês como cantora de apoio.



“Me colocavam para cantar no Natal, Dia dos Pais, para fazer solos. Aos 17 anos, eu já tinha rodado todas as Assembleias de Deus de São Paulo, praticamente”, brinca.

Logo, a paulistana ingressou na área da composição. “Sou uma pessoa muito criativa. Chega a ser exaustivo porque tenho muitas ideias e é frustrante não conseguir executar todas. Por isso gosto de repassar para as outras pessoas”, afirma.

“Eu gosto muito de participar do processo criativo de outros artistas”, salienta. O contato com Luísa Sonza se deu através da indicação do DJ e produtor Thai, que já trabalhou com a gaúcha em “V.I.P”, “Boa Menina”, e “Braba”, essa última também assinada por Aísha.

Aísha destaca que trabalhar com Luísa é sempre um processo fluído. “Ela sabe o que quer, traz anotações e é muito inteligente”. O baiano Baco Exu do Blues também não fica atrás. “Ele é muito aberto a aprender, senão um produtor sugere algo que ele não sabe fazer, pede que demonstre e vai testando”, comenta a artista de São Paulo.

“Eu entrei para a banda e não era um formato padrão onde eu ficava como backing vocal atrás, nunca teve isso. Ele sempre me botou a frente, todos os solos femininos durante um tempo eu fazia sozinha com ele”, conta Aísha. “Inclusive em 2019, eu fiz praticamente a maioria dos shows. Baco nunca foi fechado para realmente dividir o brilho que ele tem”, acrescenta.



Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio