Luisa Sonza se emociona em apresentação no Festival Salve o Sul

A cantora Luisa Sonza, que abriu o festival beneficente para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, se emocionou durante sua performance

A cantora Luisa Sonza se emocionou durante sua performance na abertura do Festival Salve o Sul, na tarde deste domingo, 9 , no Allianz Parque, em São Paulo. Durante a sua apresentação, a artista cantou uma música que fala sobre a força do povo do Rio Grande do Sul, “Céu, Sol, Sul, Terra e Cor”.



O Festival busca arrecadar fundos para ajudar as vítimas das chuvas que vêm atingindo a população do Rio Grande do Sul. Entre os mais de 30 artistas presentes no evento, nomes como Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Ludmilla, Menos é Mais, MC Daniel, entre outros.



