Luísa Sonza faz show no Ceará no São João de Uruoca, em julho

A artista levará ao público uma versão maior do show apresentado no festival Lollapalooza. A turnê também tem apresentações em Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Manaus (AM), São Paulo (SP) e Lisboa, em Portugal. O show é formado principalmente por canções de seu disco mais recente, intitulado “Escândalo Íntimo”.

O trabalho reúne faixas como “Penhasco 2”, com Demi Lovato, “Chico”, “Campo de Morango” e “A Dona Aranha”. Luísa Sonza esteve no Ceará há poucos meses, quando se apresentou no Aterro da Praia de Iracema na programação do Réveillon de Fortaleza.

Escândalo Íntimo

"Escândalo Íntimo”, de Luisa Sonza, conta com 24 faixas e reúne parcerias com Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. Todas as músicas do trabalho entraram no top 50 da plataforma no Brasil, sendo seis delas no top 10, incluindo “Penhasco 2”, em colaboração com Demi Lovato.