Summer Game Fest: onde assistir ao vivo e horário

Evento com trailers e revelações de jogos terá transmissão ao vivo no YouTube e na Twitch; veja data e horário

O Summer Game Fest, evento com trailers e revelações de jogos, será realizado na próxima sexta-feira, 7 de junho. Visto como herdeiro do posto da E3 como uma das grandes conferências do calendário gamer, este Summer Game Fest terá duração de duas horas.

O idealizador da feira é Geoff Keighley, criador e apresentador do The Game Awards, conhecida premiação anual do cenário de jogos. Confira a seguir como assistir ao Summer Game Fest e o horário.

O evento, veiculado diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, inicia na sexta-feira, 7 de junho, às 18 horas (horário de Brasília) e se estende até as 20 horas (de Brasília). Será possível acompanhar a transmissão nos canais do YouTube e da Twitch do The Game Awards.