Trailer do GTA 6 é divulgado antes da data prevista; assista

No capítulo lançado, o novo mapa do jogo agora está focado em uma versão fictícia de Miami e seus arredores.

A Rockstar Games antecipou a divulgação nesta terça-feira, 5, do trailer oficial do jogo Grand Theft Auto VI (GTA 6), próximo capítulo de uma das franquias mais populares no mundo. Lançamento está prevista para 2025 para Xbox Series X e S e PlayStation 5 (PS5).

Ainda assim, o mundo do jogo continua grande, com mais locais internos do que os jogos anteriores do Grand Theft Auto, afetando a linha do tempo.

Abaixo, confira mais informações sobre o trailer de GTA 6.



Trailer do GTA 6 é divulgado antes da data prevista

O trailer estava programado para sair no canal da Rockstar Games nesta terça, 5, às 9h no horário dos EUA e 11h no horário de Brasília. No entanto, o seu primeiro trailer saiu antes, na noite desta segunda-feira (6), por volta das 20h (horário de Brasília), e já está disponível para assistir pela "Rockstar Games".

GTA 6: assista ao lançamento do trailer

Clique aqui para assistir direto do YouTube