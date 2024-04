Speak No Evil: James McAvoy protagoniza trailer de remake; assista

O trailer da refilmagem de “Speak No Evil”, longa-metragem dinamarquês lançado em 2022, agora com James McAvoy no elenco, foi compartilhado pela produtora Blumhouse nessa quarta-feira, 10.

A produção segue um casal norte-americano que recebe um convite para visitar a propriedade de amigos britânicos, mas acabam envolvidos em um horror psicológico. Anteriormente, a família retratada era dinamarquesa e passava férias na Toscana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com nova interpretação, o remake possui estreia prevista para setembro de 2024 nos Estados Unidos, com direção e roteiro de James Watkins. No Brasil, a data de lançamento ainda não recebeu divulgação oficial.