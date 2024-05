DLC de Elden Ring recebe trailer de história; assista

Expansão do jogo da FromSoftware será lançada no dia 21 de junho. Shadow of the Erdtree trará mais detalhes a respeito da história de Miquella

A FromSoftware revelou nesta terça-feira, 21, o trailer de história do DLC (conteúdo para download) de Elden Ring, RPG de ação lançado em 2022. Shadow of the Erdtree estará disponível no dia 21 de junho para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, plataformas do jogo original.

Confira o trailer do DLC de Elden Ring:

Qual será a história do DLC de Elden Ring?

Conforme o trailer, Shadow of the Erdtree trará mais detalhes a respeito da história de Miquella, filho de Marika e irmão gêmeo de Malenia, uma das “chefes” mais conhecidas e mais difíceis dentre as batalhas de Elden Ring.