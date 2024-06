Disney+ anuncia novidades para 2024; confira as estreias nacionais

Disney+ destaca unificação com Star Plus e estreia de produtos audiovisuais nacionais; plataforma de streaming também irá integrar catálogo da ESPN

Na noite de quarta-feira, 4, o serviço de streaming Disney+ anunciou novidades para 2024. O evento aconteceu no teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e divulgou a unificação do catálogo da plataforma com o Star+, serviço que era focado em produções mais maduras do estúdio.

Com apresentação de Otaviano Costa, o momento reuniu grandes nomes do audiovisual brasileiro, como Juliana Paes, Juliano Castro, Danni Susuki e Bruna Marquezine.

Disney+ foca em produções brasileiras

Outro destaque foi o anúncio do lançamento de mais de dez produções nacionais. Entre os títulos, estão "Vidas Bandidas", com Juliana Paes e Rodrigo Simas; "Americana", com Zezé Motta e Caco Ciocler; "Amor da Minha Vida", com Bruna Marquezine e Sergio Malheiros.