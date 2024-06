Halsey lança novo álbum e revela tratamento de doença: 'Sorte'

A cantora Halsey lança novo single "The End", sobre o processo do tratamento da doença dolorosa

Em um carrossel com imagens e vídeos, a cantora revelou as etapas do tratamento da doença, com a legenda: “Resumindo, tenho sorte de estar viva. Longa história. Eu escrevi um álbum. Começa com 'The End'. Saiu agora”.

Leia também | Susana Vieira revela ter doença incurável: 'Estou em paz'

O primeiro vídeo mostra Halsey sentada esfregando as pernas dizendo que se sente “uma senhorinha”. E complementa: "Eu disse a mim mesma que me dou mais dois anos para ficar doente. Aos 30, vou renascer e não ficarei doente e vou parecer super gostosa, ter muita energia e vou refazer meus 20 anos nos meus 30."