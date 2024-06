Teatro Carlos Câmara reabre em julho, afirma Luisa Cela

Um dos principais espaços para as artes cênicas no Estado, o Teatro Carlos Câmara está fechado desde março de 2020 em decorrência da pandemia de covid-19 e por "problemas na rede elétrica e na infraestrutura ".

A afirmação foi feita ao O POVO pela secretária de Cultura do Ceará, Luisa Cela , durante solenidade de inauguração da nova sede da Secretaria da Cultura (Secult-CE) na última terça-feira, 4.

Após quatro anos fechado para o público, o Teatro Carlos Câmara, no Centro de Fortaleza, deve reabrir em julho .

Apesar de ter antecipado o mês de reabertura do equipamento, Luisa Cela não informou a data do retorno do teatro.

Conforme noticiado por O POVO em setembro de 2023, foi direcionado o orçamento de aproximadamente R$ 919 mil para o reparo do teatro.