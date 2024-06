Bruna Marquezine estreia como roteirista em nova série do Disney+

Bruna Marquezine faz sua estreia como roteirista em nova série do Disney+ Crédito: Diego Mendes e Fausto Eduardo/S1 Fotografia/Divulgação

Em um evento realizado no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na terça-feira, 4, o Disney+ anunciou “Amor da Minha Vida”, nova série nacional que traz Bruna Marquezine como produtora, co-diretora e roteirista. Ainda sem previsão de estreia, a produção também conta com elenco formado por Sérgio Malheiros, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abrahão, Ana Hikari, João Villa e Rayssa Bratillieri.



"O formato que eu trabalhava antes, enquanto atriz, limitava muito as minhas funções. E eu fiquei muito feliz em poder contribuir e estar mais envolvida no processo", detalha Marquezine sobre a nova fase de sua carreira. Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros são protagonistas de "Amor da Minha Vida", nova série da Disney+ Crédito: Diego Mendes e Fausto Eduardo/S1 Fotografia/Divulgação

Confira: Disney+ anuncia novidades para 2024; confira as estreias nacionais União dos conteúdos do Disney+ e Star+ favorecerá novas produções para todos os públicos A série será uma comédia romântica, dando destaque às desilusões amorosas. Trazendo um discurso bastante atual e focando no público jovem-adulto, a produção audiovisual não terá “qualquer pegada infantil”. “Amor da Minha Vida” surge no momento de unificação dos conteúdos do Disney+ com a Star+, no qual o estúdio da The Walt Disney Company busca investir em produções mais maduras e voltadas para todos os públicos.