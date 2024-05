Disney+, Netflix e Paramount: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia das séries "Bridgerton" e "Um Cavalheiro em Moscou". Confira as opções!

Netflix



Nos novos episódios, Penelope sairá em busca de um marido, de preferência um que lhe ofereça independência suficiente para seguir sua vida dupla como a grande Lady Whistledown. Enquanto isso, Colin retorna de suas viagens de verão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para ver o trailer