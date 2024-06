Festival Zepelim 2024 anuncia rapper Rael na programação

O cantor Rael foi anunciado na programação do Festival Zepelim 2024 . A atualização na grade de atrações foi revelada nesta segunda-feira, 3, nas redes sociais do evento.

Cantor, compositor e rapper, esta será a primeira vez de Rael no festival de música de Fortaleza. Com 14 anos de carreira solo, o artista paulista é conhecido pelos sucessos do hip-hop e rap, como “Envolvidão”, “Vem com tudo”, “Aquarela Luz” e “Tudo vai passar”.

Quando começa a venda dos ingressos para o Festival Zepelim?

A pré-venda dos ingressos ocorreu no sábado, 1º. Na ocasião, foi vendido o Z-Pass, ingresso que garante entrada para os dois dias do evento, com valores a partir de R$ 272.